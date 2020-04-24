بريد الوطن.. محافظة الشرقية ترد على شكوى معلم

رداً على ما نُشر فى جريدتكم الموقرة فى عددها الصادر بتاريخ 29 فبراير 2020، تحت عنوان «أعدنى إلى وظيفتى يا وزير التربية والتعليم»، بخصوص شكوى المواطن الصادق محمد أحمد لرغبته فى إعادة التعاقد بعد تركه العمل بمديرية التربية والتعليم، هذا وبالاتصال بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الشرقية أفادتنا بالآتى: أن التعاقدات بالمديرية تتم من خلال المسابقات التى يعلن عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طريق الموقع الإلكترونى الذى تعلن عنه الوزارة، أو من خلال الإعلان بالجرائد الرسمية واسعة الانتشار طبقاً للمادة 70، والمادة 73ن والمادة 76 من قانون التعليم 155 لسنة 2007، وتعديلاتها مما توافرت فيه شروط الوظيفة.

د. أسماء عبدالعظيم الطاهر - المتحدث الإعلامى لمحافظة الشرقية

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