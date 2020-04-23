ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة شهر رمضان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن تمنيه لجميع المسلمين في الولايات المتحدة أو في سائر أنحاء العالم شهرا مباركا ومفعما بالسلام.

وأضاف ترامب، في كلمة صدرت عن البيت الأبيض: "هذا الشهر المقدس يمثل لملايين حول العالم، فرصة لتجديد وتقوية عقيدتهم من خلال صيام وصلاة وتأمل وقراءة للقرآن والأعمال الصالحة، وهذه جميعا أمور تتوافق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، من السلام والعطف والحب والاحترام للجميع".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه "على مدار الأشهر السابقة، شهدنا مدى أهمية الصلاة خلال الفترات الصعبة، واليوم ومع دخول شهر رمضان، أصلي من أجل أن يجد كل من يشهد هذا الشهر الراحة والطمأنينة في عقيدتهم، رمضان مبارك".

من جانبه، أعرب حاكم العاصمة النمساوية "فيينا" ميخائيل لودفيج اليوم عن خالص تهنئته للمسلمين في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال لودفيج في تصريحات، اليوم: "أتمنى للجالية المسلمة رمضاناً طيباً وصوما مقبولا مليء بالخير والسلام والروحانيات".

وأضاف لودفيج "أن الصوم هذا العام يجيء في ظروف مختلفة حيث يواجه العالم تحديات وباء كورونا متمنيا أن يوفق الله الجميع من أجل تجاوز هذه الأزمة ".

وفي سياق آخر، أشار لودفيج، إلى أن العمل فى بلدية فيينا سوف يستأنف في منتصف مايو المقبل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية مشيدا بدور العاملين في الفترة الماضية والذين أداروا شئون العاصمة عبر الإنترنت.