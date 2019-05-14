ترامب خلال حفل إفطار البيت الأبيض: رمضان فرصة للتقارب بين العائلات

نشر الحساب الرسمي لقناة "الحرة" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل إفطار البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال الحفل: "إنه لشرف عظيم أن أرحب بكم في حفل إفطار البيت الأبيض، رمضان شهر مقدس لدى المسلمين هنا في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم".

وأضاف: "خلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس حتى مغربها، ويواظبون على الصلوات والحياة الروحية لتعميق ارتباطهم بالله".

وتابع: "رمضان وقت للخير والعطاء وخدمة المواطنين، رمضان وقت مميز جدا للتقرب من بعضنا كعائلات وجيران ومجتمعات".

واستطرد: "قلوبنا مع كل المؤمنين الذين واجهوا صعوبات في الأسابيع الماضية، فقلوبنا يملؤها الحزن على المسلمين الذين قتلوا في مساجدهم في نيوزيلندا، وكذلك على المسيحيين واليهود وغيرهم الذين قتلوا في سريلانكا وكاليفورينا وبيتسبورغ".

وأكد: "في ذكرى هؤلاء نتعهد على هزيمة شر الإرهاب والاضطهاد الديني حتى يتمكن الناس من التعبد بلا خوف ومن الصلاة بلا خطر، والحياة بالإيمان الذي يتدفق في قلوبهم".

وأنهى ترامب كلمته متمنيا لكل مسلمي العالم "رمضان كريم".