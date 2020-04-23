ألمانيا مستعدة لزيادة مساهمتها في الموازنة الأوروبية لمواجهة كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعداد بلادها لرفع مستوى مساهمتها في الموازنة الأوروبية للفترة 2021-2027، وذلك في ظل الكساد في دول الاتحاد جراء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

واعتبرت ميركل، أمام البرلمان الألماني اليوم، أن مخطط التعافي الاقتصادي الأوروبي يمر عبر موازنة أوروبية قادرة على التأقلم مع التحديات الماثلة بسبب الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ميركل: الموازنة الأوروبية هي عماد التعافي الاقتصادي

وقالت ميركل: "رفع معدل المساهمة سيجرى لفترة محددة"، ورأت المسؤولة الألمانية، أن الموازنة الأوروبية هي عماد التعافي الاقتصادي، ما يعني استمرار رفضها لأي آلية دين مشتركة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وهو ما تنادي به فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويأتي تصريح ميركل تزامنا مع القمة الأوروبية المنعقدة اليوم، عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث خارطة طريق لإطلاق الاقتصاد الأوروبي ما بعد رفع إجراءات العزل.

وحذرت ميركل المواطنين من الاغترار بما تحقق حتى الآن من مواجهه كورونا المستجد، داعية في كلمتها عبر الفيديو اليوم، إلى التحمل والانضباط لمواجهه الوباء.

وتابعت ميركل قائلة، إن أعداد الإصابات الجديدة والمتعافين تمثل نجاحا مرحليا ولكنها عادت، وأكدت: "هذه النتيجة المرحلية هشة، ونحن نتحرك على طبقة رقيقة من الجليد، بل يمكن القول على أرق طبقة من الجليد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأوضحت ميركل، أن الأعداد الحالية لا تُنْبِئ بشيء عما سيكون عليه الحال في غضون أسبوع أو أسبوعين إذا لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وأضافت ميركل: "إذا حشدنا أكبر قدر ممكن من التحمل والانضباط بالذات في أول هذه الجائحة، فإننا سنكون قادرين على العودة بشكل أسرع إلى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية، وبصورة مستدامة أيضا".

وحذرت ميركل من عدم تحمل الاغلاق وعدم الاختلاط لان ذلك سيؤدى إلى نتائج قد يصعب مواجهتها.