426 منفذا لبيع السلع الغذائية في رمضان بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة استعدت لشهر رمضان المعظم بفتح عدد 374 منفذًا ثابتًا، و52 منفذًا متحركًا تنتشر بمدن ومراكز المحافظة لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ابتهاجَا بالشهر الكريم.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تشغيل وفتح منفذ لجنة المساعدات بمقر مديرية التموين بحي القرشي شارع الجانبية بمدينة طنطا، وفتح المنافذ التابعة للشركة القابضة للمساعدات الغذائية وعددها 14 منفذًا، الي جانب فتح عدد من المعارض والسلاسل التجارية بإجمالي 81 معرضًا.

وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز 67 جمعية تعاونية استهلاكية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى زيادة المنافذ الخاصة بمديرية الزراعة من 4 إلى 9، وكذلك زيادة في منافذ جمعيتي.

يذكر، أنه تم الاجتماع مع أصحاب محال الحلوى والاتفاق معهم على عمل شادر طولي أمام واجهة كل محل على نفقة صاحب المحل، مع وضع كراسي بنظام الأرقام، لضمان دخول عدد محدود داخل المحل بالتناوب منعًا للتكدس، مع التزام العاملين بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات وغطاء الرأس، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.