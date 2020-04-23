مطار مرسى علم الدولي يستقبل 148 مصريا عالقا قادمين من البحرين

استقبل مطار مرسى علم الدولي، قبل قليل، الرحلة الاستثنائية رقم "ms921"، والخاصة بإعادة المصريين العالقين بمملكة البحرين.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الطائرة تقل 148 مصريًا عالقًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس للحد من انتشاره، مشيرة إلى أنه تم تغيير مهبط الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي حيث مقر الحجر الصحي فى أحد القرى السياحية المخصصة طبقًا لتعليمات وزارة الصحه لمدة 14 يومًا.

وبدأت وزارة الطيران المدني، أول أمس الثلاثاء، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.