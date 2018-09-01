تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولي من ضبط طائرتي تنصت وتجسس ومحاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها، حيث أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، والتعليمات الأمنية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت في الوردية الأولى بجمرك مطار مرسى علم الدولي برئاسة محمد إسماعيل عبيد مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة ترافيل سيرفيس المقبلة من براغ اشتبه محمد رشدي، مأمور الجمرك في الراكب flomanco، أسترالي الجنسية، وبوضع حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود شريحة إلكترونية غير معروفة، وبفحص الحقيبة تبين وجود طائرة تنصت ماركة DJI مزودة بكاميرا وريموت كنترول.

المحاولة الثانية كانت بنفس الوردية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة سمول بلانيت المقبلة من دسلدورف اشتبه هاني عنتر، مأمور الجمرك، في الراكب كرستيان، ألماني الجنسية، وبفحص حقيبته تبين جود طائرة تنصت وتحسس مزوده بكاميرا وريموت كنترول.

أما المحاولة الثالثة في الوردية الثانية بجمارك مطار مرسى علم الدولي، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المقبلين على رحلة طائرة سمول بلانت المقبلة من هانوفر اشتبه محمد عبيد عمر مأمور الجمرك في الراكب "ع. ع. ا"، مصري الجنسية، حيث تبين من فحص جواز السفر كثرة التردد على السفر في أوقات متقاربه، وجرى وضع الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مأموري الجمرك لفحص الحقيبة حيث تبين وجود كمية من الأدوية البشرية عبارة عن 224 علبة Bepanthene 250mg/ml و239 علبة أقراص × 6 أمبول Biotine Bayer pour cent و 38 علبة x5 sterogyl 15 H و 4 علبة x4 priorin و 3 علبة Echinacin بداخل الحقيبة بين طيات الملابس ،وبلغت التعويضات المستحقة 132 ألف جنيه.

قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز الطائرتين، وعرضهما على الجهات الأمنية، وتحرير محضر تهرب جمركي بخصوص الأدوية برقم 189 لسنة 2018.