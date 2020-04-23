"الصحة" تمد المنشآت الطبية بمستلزمات الوقاية واستمرار إجراءات الحجر للعائدين من الخارج

تواصلت جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا تزامناً مع خروج المتعافين واستمرار أعمال الترصد من قبل الطب الوقائى، فضلاً عن مد المنشآت الطبية بالمزيد من وسائل الوقاية، حفاظاً على الطواقم الطبية من الإصابة بالعدوى، فيما باشرت المحليات أعمال التطهير بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ضمن الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

فى مطروح، أعلن الدكتور محمد على، مدير مستشفى النجيلة للعزل، شفاء 4 حالات ومغادرتهم المستشفى، بعد تحول نتيجة تحليل عينات 3 حالات من إيجابية إلى سلبية، مشيراً إلى أن عدد المصابين من العاملين فى المستشفى بلغ 10 مصابين، بينهم أطباء وتمريض وعمال نظافة، لافتاً إلى أن حالتهم مستقرة، وهم من أبطال الجيش الأبيض الذين يعملون داخل المستشفى منذ بداية تحويله لمستشفى عزل فى 3 فبراير الماضى.

وأعلن مستشفى قها المخصص للعزل ارتفاع عدد المتعافين إلى 79 شخصاً بعد خروج اثنين من المتعافين، اليوم، فيما كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رؤساء الأقسام وأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المنتدبين للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها، وأشاد مجلس الجامعة بما قدمه أعضاء الفريق الطبى للمرضى خلال فترة وجودهم فى الحجر الصحى.

"إسعاف بنى سويف" يتسلم 150 كاشفاً سريعاً لاختبار الفيروس

وفى بنى سويف، قال الدكتور إسلام عساف، مدير مرفق الإسعاف، إن المرفق تسلم 150 كاشفاً سريعاً لاختبار فيروس كورونا المستجد، ويُظهر النتيجة بعد 15 دقيقة على الأكثر، كما يحدد إذا كان المريض فى مرحلة النقاهة أو حاملاً للعدوى من عدمه، بهدف حماية الأطقم الطبية ومتابعتهم والحفاظ على سلامتهم، وتابع: «أقرت الوزارة خطة لتبديل الأطقم الطبية بصفة مستمرة كل 14 يوماً، نُطلق عليها مرحلة، وكل مرحلة لها إجراءاتها الوقائية والاحترازية والعلاجية الخاصة بها، من أجل حمايتهم والمحافظة على سلامة الأطقم لضمان استمرار عملهم فى خدمة المرضى وذلك بتوفير كواشف الاختبارات السريعة بالإضافة إلى العقاقير الوقائية التى تحمى المسعفين والأطقم الطبية من خطر الإصابة»، فيما أعلن وليد حسين، المدير التنفيذى لمؤسسة نهضة بنى سويف التنموية، عن تركيب وتشغيل أول كابينة تعقيم، لتعقيم جميع المترددين على المؤسسة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.

"صحة أسيوط" تنفى إصابة 13 من الطاقم الطبى بالحميات

وفى أسيوط، أكد مصدر طبى بمديرية الصحة، إصابة ممرضة بمستشفى الحميات بفيروس كورونا، نافياً ما تم تداوله بخصوص إصابة ١٣ من الطاقم الطبى بالمستشفى، وأوضح أن المديرية أجرت ٦٠٠ مسحة سريعة للأطقم الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية، ومن خلال المسحات السريعة تبين الاشتباه فى إصابة ١٣ من الطاقم الطبى بالحميات وبعمل مسحات سريعة أخرى لهم تبين الاشتباه فى إصابة شخص واحد فقط، مشيراً إلى أنه سحب مسحة من الشخص المشتبه فى إصابته لإجراء تحليل PCR للتأكد من النتيجة النهائية، فيما ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حملة التطهير خلال فترة الحظر ضمن فعاليات مبادرة «حلوة يا بلدى» والتى تم تدشينها أمس، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لتنظيم حملات نظافة وتطهير للشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

تجهيز فرق طبية بمرسى علم لتطبيق الحجر الصحي على العالقين العائدين

وجهزت صحة البحر الأحمر عدداً من الفرق الطبية المدربة على تطبيق الحجر الصحى للمصريين العائدين عبر رحلات طيران استثنائية من بقاع مختلفة إلى مطار مرسى علم الدولى، وشدد المحافظ اللواء عمرو حنفى على ضرورة إخضاع جميع الركاب للكشف الطبى ثم الانتقال للفنادق المخصصة للحجر لمدة ١٤ يوماً بالتنسيق مع أجهزة الدولة، لافتاً إلى تخصيص عدد من الأوتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

تطهير ٨٤٤ منشأة و١٢٧ شارعاً فى قنا

وأكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استمرار المحافظة فى أعمال التطهير والتعقيم، لافتاً إلى أن الوحدات المحلية بالمدن والقرى شاركت فى تطهير عدد ٨٤٤ منشأة و١٢٧ شارعاًَ و٣٩ موقفاً لسيارات الأجرة وموقعين للعمل فى ٥ مدن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موجهاً رؤساء المدن إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائى.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات التطهير والتعقيم بقرية كفر العجمى التابعة لمركز ومدينة بيلا لليوم الثامن على التوالى، والتى يخضع سكانها للحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكد المحافظ توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشدداً على استمرار أعمال التطهير على مدار 24 ساعة فى كافة الشوارع والمنازل والمبانى بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.