محافظ البحر الأحمر: نتخذ كل الإجراءات الاحترازية مع العائدين من الخارج

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة استقبلت أمس، المجموعة الثالثة من المصريين العائدين من الخارج، وتضم ٢٠٤ فردا، قادمين من كندا.

وأضاف حنفي، خلال مدخلة هاتفية مع غرفة الأخبار، على قناة DMC، أنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للدخول، حيث قامت أطقم الرعاية الصحية بالمطار بالصعود على متن الطائرة، وقياس درجات الحرارة لهم جميعا، وعمل كشف مبدئي لتأكد من خلوهم من الفيروس، كما يتم تعقيم الشنط الخاصة بهم، وكل ذلك قبل نقلهم لمكان الإقامة في الأتوبيسات التي تم تجهيزها لذلك.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الأتوبيسات يتم تعقيمها قبل وبعد عملية النقل، كما يتم تعقيم الفنادق الذي خصصت لإقامتهم، وتوفير كل الراعية لهم ، طوال فترة العزل ١٤ يوم، والتأكيد علي تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية طوال فترة العزل، من حيث التباعد الاجتماعي، والتطهير والتعقيم الدائم، وإيصال الوجبات لهم بشكل منفرد، والتنبيه علي عدم وجود أي تجمعات فيما بينهم.

وأشار محافظ البحر الأحمر، انه لم يتلقي أي شكاوي من المصريين العائدين، سوا شكواي واحدة من أول مجموعة وصلت وكانت تضم عدد من الطلبة بسبب ضعف شبكة الإنترانت وبالفعل تم تقوية الشبكة.