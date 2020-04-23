ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 21 يسجل 750 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية اليوم بالبورصات العالمية بمقدار 7 جنيهات، مستفيدة من انخفاض سعر النفط الأمريكي، ليصبح عيار 21 بمبلغ 750 جنيها مقابل 743 جنيها صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الخميس، والتي شهدت استقرارا ليثبت سعر المعدن الأصفر كما هو بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، بمحال الصاغة والأسواق المحلية والعالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 855 و857 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 748 و750 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 641 و643 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف جنيه.