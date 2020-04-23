"نحرمكم ليه من الفن".. ياسر جلال يرد على انتقاد مسلسلات رمضان

رد الفنان ياسر جلال، على الانتقادات التي تعرض لها الفنانون، بسبب استمرار تصوير مسلسلات رمضان، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال جلال، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "الناس وقت الأزمات بتخرج من الكآبة بالفنون، ومصر رائدة في الفنون من أيام الفراعنة".

وأضاف: "نحرم ليه الشعب المصري من المسلسلات، خاصةً في شهر رمضان، تكون حاجة جميلة وتخرجه من اللي هو فيه، وأنا مع عرض المسلسلات، لأن دي سلعة ولازم يبقى فيه توازن مع الدراما العربية، وكمان وبتجيب العملة الصعبة".

كما أشاد جلال، بمشاركة الفنانة مي عمر والفنان أحمد صلاح حسني في مسلسله الجديد "الفتوة"، مؤكدا أنه سيمثل نقلة لهما.