ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في المغرب إلى 3 آلاف و568 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم، تسجيل 122 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المغرب إلى 3 آلاف و568حالة.

"اليوبي": العدد الإجمالي للوفيات بلغ 155 حالة

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، في تصريح صحفي اليوم، إنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 155 حالة.

وأشار اليوبي، إلى أنه جرى تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، أن عدد الحالات السلبية، بعد إجراء تحاليل مختبرية، بلغت 18 ألف و379 حالة منذ بدء انتشار الوباء.