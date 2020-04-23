بيتر ميمي: القوات المسلحة ساعدتنا على محاكاة حادث كمين البرث

قال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل "الاختيار"، ضخم للغاية من حيث الإنتاج، مشيرًا إلى أن به العديد من المعارك الحربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "نقدر نقول إن المسلسل ده 30 فيلم، والقوات المسلحة دعمتنا لعمل محاكاة حقيقية لحادثة رفح الأولى وكمين البرث وحادثة الفرافرة".

وتابع، أنه اجتمع مع الشركة المنتجة والمؤلف باهر دويدار، للتفكير في الأدور والشخصيات التي ستجسدها: "كنا بنقرب الشخصيات من الممثلين على قد ما نقدر لأننا بنعمل قصة حقيقية".

وحول تجسيد الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي هشام عشماوي: "هو ممثل شاطر ومجتهد جدًا، وقعدنا قعدة كبيرة عشان نعرف مين اللي هيعمل شخصيته، خاصةً إن في تحول في الشخصية، من ضابط لراجل دموي، وأحمد عمل مجهود كبير جدًا".