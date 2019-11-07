نعى المخرج بيتر ميمي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشر ميمي صورة للفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "الله يرحمك يا هيثم، كنت من أطيب الناس اللي شوفتها في حياتي".

يذكر أن هيثم أحمد زكي قد تعاون مع بيتر ميمي في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.