ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية بأسيوط

تمكن ضباط مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع فرع الهيئة بمحافظة الشرقية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة.

وضم التشكيل تجار المستلزمات والمعدات الطبية بمحافظات القاهرة والغربية والمنيا وأسيوط، وتخصص فى السرقة والاتجار بالأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، بالاشتراك مع أحد أمناء المخازن التابعة للوزارة بمحافظة أسيوط، أثناء بيعهم جهاز تنفس صناعي مسروق من مديرية الصحة باسيوط ماركة "دراجر" لأحد المواطنين بالشرقية.

كما تم ضبط مخزنين بمحافظة أسيوط بأحد العقارات السكنية، وبهما العديد من الأجهزة والمعدات الطبية المسروقة من مخازن وزارة الصحة، منها أجهزة رسم قلب، وأجهزة أشعة وتحاليل وحضانات، ومستلزمات طبية خاصة بالعناية المركزة تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث ضم بعض ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والشرقية، وتم ظبط المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.