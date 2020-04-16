الرقابة الإدارية تضبط أمين مخزن مستشفى بدمياط متلبسا باختلاس مستلزمات

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط، متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية، بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، عقب اختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين

وتمكنت الهيئة من ضبط المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن، تبيّن ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظفا بمستشفى الصدر بالمحافظة، كما تبيّن من فحص المضبوطات أنّها لذات التشغيلة الصناعية الخاصة لذات الأصناف الموجودة بالمخزن.

وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية في المخزن، بلغت قيمتها بنحو 250 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شركائه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.