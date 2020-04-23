الكنائس تهنئ السيسي والمصريين بحلول "رمضان" وتدعو لزوال "كورونا"

هنأت الكنائس المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات المؤسسات الإسلامية، والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، وقام رؤساء الطوائف بإرسال برقيات تهاني بتلك المناسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

واشتملت البرقيات المرسلة على دعوات بانتهاء فيروس كورونا المستجد، وحفظ مصر وشعبها، فقال الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقيته للرئيس السيسي: "أتقدم لسيادتكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان، طالبا من الرب أن يحفظ مصر وشعبها ويشملها بالخيرِ والسَّلامِ".

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في برقيته للرئيس: "أرجو منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، وأنْ يُعيدَ علينا مثلَ هذه الأيامِ بالخيرِ والسَّلامِ".

وقال القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، في برقيته للرئيس: "يسرني أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات متمنيا لفخامتكم دوام الصحة وموفور العافية داعيا الله أن يرفع عن مصرنا وعالمنا البلاء والوباء".

وفي برقيته، قال الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: "أننا في هذا الشهر المبارك ندعو الله أن يوقف إنتشار هذا الوباء وأن يشفى كل مصاب وأن يعزى أسر من فقدوا ذويهم".