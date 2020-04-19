كورونا يخيم على "عيد القيامة": الكنائس مغلقة والأقباط في منازلهم

يحتفل الأقباط، اليوم، بحسب تقويم الكنائس الشرقية، بعيد القيامة المجيد، الذي يأتي لأول مرة في التاريخ، والكنائس مغلقة، والأقباط ملتزمون بمنازلهم، في إطار الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

ويغيب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عن المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولا يتلقى التهاني بالعيد، كما كان معتادا سنويا، منذ جلوسه على الكرسي البابوي منذ 2012، بعد أن قرر نقل الصلوات بعدد محدود من الأساقفة، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

والبابا الذي طالب الأقباط بالالتزام بالبقاء في منازلهم هذا العام، وعدم الاستهانة بالوباء، سيطل عليهم اليوم، عبر القنوات الفضائية المسيحية، والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في حوار مفتوح، سبق وفتحت الكنيسة الأسبوع الماضي أمام الأقباط، من كل أنحاء العالم المشاركة فيه عبر إرسال أسئلتهم في مقاطع مصورة.

كما تشمل إجراءات الكنائس أيضا لمواجهة كورونا، غلق المدافن القبطية أمام الزوار صباح اليوم.