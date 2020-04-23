الأعلى للإعلام:"2 في الصندوق"يهين عمال النظافة

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن اللجان الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس رصدت بعض الألفاظ غير اللائقة في أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" الذي يذاع على قناة mbc مصر، فضلا عن التهكم على مهنة عمال النظافة.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن المجلس سيرسل تحذيرا غدا للقناة وأصحاب المسلسل لكتابة تنويه ثابت يؤكد على احترامهم لكل المهن، لاسيما وأن الحلقات الأولى تضمنت ألفاظا لا تليق مثل "يازبال.. ريحتك وحشة.. ده زبال مينفعش يدخل مكان زي ده" وغيرها.

وأوضح المصدر أن عمليات الرصد لباقي الأعمال التي بدأت في البث منذ مساء الثلاثاء الماضي لم تجد مخالفات جسيمة حتى الآن ولكن ملاحظات ببعض الألفاظ.

وكانت لجنة الدراما بالمجلس قد عقدت اجتماعا لها خلال اليومين الماضيين برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع أعضاء اللجنة الفنية المكلفين برصد المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان، وعددها أكثر من 20 عضوا، جرى تقسيمهم إلى مجموعات للرصد، كل مجموعة مكلفة برصد عدد معين من المسلسلات.

وأشار رئيس لجنة الدراما إلى أنَّه سيتم إعداد إحصاء يومي داخلي للجنة، ثم تقرير أسبوعي يعلن لوسائل الإعلام، موضحًا أنَّ القنوات أزالت المشاهد المخالفة والألفاظ غير اللائقة، العام الماضي سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس، مطالبًا باستمرار هذا النهج خلال الموسم الجديد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شدد على تطبيق القانون على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو عبارات أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية الشهر الكريم.