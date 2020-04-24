حماية المستهلك: تخصيص رقم واتس آب لمواجهة أي مشكلات لدى المواطنين

قال اللواء راضي عبدالعاطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب التأكيد على أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الحرص التام من خلال هذه الإجراءات مستهدفة على صحة المواطن وصحته وسلامته وتجاوز أزمة فيروس كورونا بشكل كامل.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن جهاز حماية المستهلك يعمل في إطار إستراتيجية الدولة والإهتمام بمنظومة ضبط الأسواق وتوجيه إجراءات رقابية أكثر فاعلية تجاه المخالفين، وإتباعا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين ومستغلي الأزمات لتحقيق أهدافهم الخاصة دون النظر لمصلحة الوطن والمواطن.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة تفعيل الأجهزة القائمة على حماية المستهلك والتعاون والتنسيق التام في هذا الشأن فهناك فرق عمل من جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، الرقابة التموينية والتجارية وكل المحافظات بشن حملات رقابية ومتابعة التزام التجار بالضوابط القانونية وتقديم السلع بالجودة العالية بالأسعار غير المغالى فيها والإعلان عن الأسعار ومنح المستهلك فاتورة تثبت حقه، كما تقع المسؤولية أيضاً على المواطنين في كل مكان بعدم التكالب على شراء السلع، والعشوائية في الشراء بالشكل غير المنظم تعطي فرصة للمستغل بالغلاء.

واستكمل، أن كل المولات والأماكن التجارية والمطاعم في حالة تقديمها للوجبات بشكل شبيه بالدليفري تكون بشكل منظم سواء من إدارة المحل أو المواطنين، وعدم التكالب بشكل يؤدي إلى وجود زحام فيؤدي إلى غرض مناقد لما فعلته الدولة لأن الدولة اتخذت هذا القرار حرصاً على مصلحة المواطنين وتيسير الأمور ويجب استيعاب ذلك بثقافة الإعتدال وتنظيم أنفسنا.

وأوضح، أن غرفة جهاز حماية المستهلك موجودة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي ممارسات سلبية من خلال الرقم المختصر 19588 وهي مستمرة على مدار الـ24 ساعة، ومن خلال أيضا الواتس آب 01281661880 وأي بلاغ أو معلومة عن أي ممارسة سلبية يجب إرسالها على الرقم للجهاز وبالتنسيق والتعامل مع كل الأجهزة يكون هناك استجابة فورية.