رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا يكشف تفاصيل رحلة العائدين من كييف

تقوم شركتا "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو"، بتسيير رحلات استثنائية ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج إثر غلق المطارات المصرية في 19 مارس الماضي ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

ويقول علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا "البيت المصري"، إنه من المقرر تسيير رحلة إلى مصر من كييف يوم الاثنين المقبل، إذا لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في أوكرانيا والسفير الدكتور حسام الدين علي قدموا ما بوسعهم لإنقاذ العالقين في أوكرانيا.

وأضاف فاروق لـ"الوطن": "بدأنا في عملية حصر أعداد المصريين العالقين في أوكرانيا فوجدنا أعداد الطلبة تفوق كثيرا القادمين للسياحة، ما جعل البيت المصري في اوكرانيا والسفير الدكتور حسام الدين علي في التعامل مع هذا الملف بشكل إنساني إلى أبعد الحدود وتواصلنا مع عائلات الطلبة بعد تلقي العديد من الشكاوى والطلبات".

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أعلنت أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالي 3378 عالقا مصريا بالخارج.

وتابع: "التواصل كان مستمرا بين الجالية والسفارة ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة، وبالفعل استطعنا توفير طائرتين لعودة المصريين العالقين، ونجحنا في تلبية ما يقرب من 90% من الطلبات للعودة مرة أخرى إلى الوطن"، مشيرا إلى أن أغلب الطلبة المتواجدون في أوكرانيا يدرسون الطب والبعض الآخر تخصصات مختلفة مثل الهندسة.

وأوضح رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا "البيت المصري"، أن المشكلة الكبرى التي كانت تواجه بعض الطلبة هي أزمة السكن ولكن تم حلها.

وأكد أن الوضع في أوكرانيا هادئ،والمواصلات العامة وحركة الطيران معلقة لكن البنوك والمحال التجارية الكبرى تعمل بشكل طبيعي وهناك إلتزام بشكل كبير من قبل الشعب الأوكراني بتعلميات الحكومة الخاصة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واختتم فاروق حديثه لـ"الوطن": "في الفترة الأخيرة حاول بعض المقيمين في أوكرانيا استغلال ملف العالقين وهدفوا من نشر منشورات وكتابات مزيفة وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أوكرانيا وباء كورونا تفشى فيها، لكن قمنا بمحاربة هذه الشائعات وساعدنا الطلبة والعالقين بعيدا عن أصحاب المصالح الذين كانوا يريدون استغلال أبناء الوطن في الخارج والمتاجرة بهم".