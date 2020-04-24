"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "القرآن شفاء" أول أيام رمضان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق مسابقة "القرآن شفاء"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية موعد انطلاق المسابقة، والمواقع التي تتم إتاحة الأسئلة من خلالها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد انطلاق مسابقة القرآن شفاء

"القرآن شفاء لما في الصدور، يزيح الشكوك، ويرد على الأسئلة المحيرة، ويبطل الحجج الواهية، ويقتل اليأس، ويزرع الأمل، ويقضى على الفتن، وينشر التعايش بين الناس، يصلح النفس، ويهدى إلى صراط مستقيم"

ـ تنطلق المسابقة اعتباراً من الجمعة 24 إبريل 2020 الموافق 1 رمضان 1441 هـــ كل يوم الساعة الواحدة ظهراً مع سؤال جديد من أسئلة المسابقة.

ـ يتم اتاحة الأسئلة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، صفحة وزارة الشباب والرياضة – مصر، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وكانت وزارة الشباب قدمت العديد من المسابقات خلال الفترة الماضية، منها تحدي الأبطال، الحركة بركة، مسابقة منودراما ومنولوج غنائي، مسابقة الفنون التشكيلية، ومسابقة متوقفش فن، وغيرها من المسابقات الأون لاين، التي أطلقتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتمعي فيس بوك