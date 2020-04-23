ضبط ربة منزل حاولت إدخال حشيش لخطيبها بحجز مركز شرطة بني سويف

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، ربة منزل، بحوزتها مواد مخدرة "حشيش" أثناء عبورها من بوابة الأمن بمديرية الأمن، حيث كانت تحاول إدخالها إلى خطيبها داخل مركز شرطة بني سويف، والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضية سلاح وذخيرة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتمكن الرائد كريم فوزي رئيس مباحث قسم الأمن والاستعلامات بالمديرية، من ضبط "رضا . ع . ح" 25 عامًا، ومقيمة بعزبة أبوعقل ببندر بني سويف، وبحوزتها 6 قطع صغيرة الحجم بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، ولفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق أبيض اللون، يشتبه أن يكون لمادة مخدرة بداخل زاحف بلاستيك، وذلك أثناء دخولها من بوابة الأمن لزيارة أحد المساجين بسجن مركز شرطة بني سويف.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت أمام رجال الشرطة بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لخطيبها المسجون "حسام . ص . ع"، 20 عام، والمحبوس بسجن مركز بني سويف علي ذمة القضية رقم 613 لسنة 2018 جنح مركز بني سويف "سلاح وذخيرة"، والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.