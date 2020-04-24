أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم، الجمعة الموافق 24 أبريل كالتالي:

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 13 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.

الكانتالوب

وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 10 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 32 جنيها.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.