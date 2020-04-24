مؤشر لتعافي الاقتصاد.. دلالة استمرار عمل القطاعات العامة في رمضان

اعتبارا من الأسبوع المقبل، قررت الحكومة عودة تقديم بعض الخدمات ومنها فتح وإعادة العمل بعدد من الخدمات فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، حسبما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كما سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة.

رئيس الوزراء أعلن أيضًا عن استمرار العمل في القطاعات العامة، خلال شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ بعد الإجراءات الوقائية، واستمرار الحظر مع تغيير موعده ليبدأ من التاسعة مساءً، وعدم استثناء يومي الجمعة والسبت ومعاملتهما كسائر الأيام.

الملاح: عودة العمل تدريجيا مؤشر إيجابي لتعافي الاقتصاد المصري

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت دكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قرار رئيس الوزراء على إعادة العمل سوف يكون له مردود إيجابي على تعافي الاقتصاد، بعدما تسببت أزمة وباء فيروس كورونا المستجد وإغلاق الشركات والمصانع والهيئات الحكومية، في توقف الإنتاج.

وأضافت "الملاح" لـ"الوطن"، أنه كان يجب العودة للعمل مع الاهتمام بتنفيذ الإجراءات الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس، حفاظا على أفراد العمل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن لهم سلامتهم من تعقيم الهيئات والشركات وجميع مواقع العمل، وعدم الاختلاط والتجمعات، بالتنسيق بين جهة العمل ووزارة الصحة حتى نتفادى الوقوع في المرض ونتفادى إصابة العاملين بفيروس كورونا.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الصين عادت إلى العمل وعاد الروح إلى الاقتصاد وبدأت تظهر مؤشرات إيجابية على العودة بالوضع الطبيعي بعض استئناف العمل لمعظم شركاتها.

وأردفت الملاح، بأن مصر أمام مجموعة من التحديات التي تواجهنا ولذلك لا بد من العودة سريعا للعمل حتى نستطيع الانطلاق في العمل عقب انتهاء وباء كورونا.