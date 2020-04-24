رامز جلال: في شغلانتنا دي لازم تشيل قلبك وتحط مكانه شنكار

أبدى الفنان رامز جلال خوفه من ارتفاع عدد مشاهدات برمو برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، والمنتظر عرضه عبر فضائية "mbc مصر".

وقال جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "العداد ده بيعمل لي حالة رعب، وكل لما العداد بيزيد انا بترعب زيادة".

وقدم الشكر لملحن الأغنية وكاتب الكلمات، وأثنى على مسلسل "الفتوة" الذي يقدمه شقيقه الفنان ياسر جلال: "أخويا ياسر عنده مسلسل على قناة منافسة، بس برضه أخويا ولازم أشجعه".

وتابع: "انا دايما لابس ماسك، وكان طول عمري نفسي في المواجهة، والموضوع دلوقتي بقا وش لوش، وكلهم حبايبي وبعدين أصل الشغلانة بتاعتنا لازم تشيل قلبك وتحط مكانه شنكار".