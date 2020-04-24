وكيل العلميين: لا يحق لخريجي المعاهد الصحية الحصول على لقب أخصائي

قال المهندس محمد غريب وكيل ثان نقابة المهن العلمية، إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بعدم أحقية التقنيين الحصول على لقب أخصائي علوم لأنه خاص بالحاصلين على بكالوريوس العلوم.

وأوضح غريب في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذا القرار يأتي في ضوء قرار رئاسة الوزراء رقم 141 لسنة 2020 والذي جاء بحيثياته أن المسار التعليمي لخريجي معاهد العلوم الطبية (الصحية) وهو مسار فني مساعد، مختلف تماماً عن المسار التعليمي الأكاديمي.

وتابع "وفي ضوء هذا القرار أصدر مجلس النقابة قراره الأخير بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) لأنه خاص بالحاصلين على بكالوريوس العلوم BSc طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون 80 لسنة 69 وأن قيدهم بنقابة المهن العلمية إجبارياًّ طبقاً لأحكام المادة 11 من نفس القانون".

وأشار وكيل العلميين إلى أنه نظراً لاختلاف المحتوى والمستوى العلمي بين المساريين الفني والأكاديمي، تختلف طبيعة الأعمال والمهام المسنودة لتقنيين العلوم الطبية (الصحية) في حدود تأهيلهم وتدريبهم كمساعدين فنيين بالمنظومة العلمية. واستدرك غريب قائلا "ولكن هذا لا يمنع من حصولهم على درجات علمية عليا للارتقاء بمستواهم التقني مثل الماجستير أو الدبلوم الفني" بحسب تعبيره.

وكان قد شدد المجلس في بيانه الختامي، على أنه ليس للتقنيين الحق في إدارة أو تملك معامل للتحاليل الطبية، ولا مراكز أشعة أو تغذية أو أجنة، منوهاً بأن سبق وحذر مجلس النقابة أولياء الأمور أكثر من مرة بأنه لا يحق للتقنيين الحصول على لقب (أخصائي علوم Scientist) وأنه لا سبيل لمزاولة المهن العلمية والقيد بشعب النقابة، إلا بالحصول على درجة البكالوريوس الأكاديمي طبقاً لأحكام المادة 77 من اللائحة التنفيذية لأحكام قانون تنظيم الجامعات.