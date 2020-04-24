وزير الاتصال الجزائري: الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة

قال وزير الاتصال "الإعلام"، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون.

"بلحيمر": لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق

وأوضح بلحيمر - في تصريحات مساء أمس الخميس - "لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق، إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة وإن مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها".

وأوضح وزير الاتصال، أنه في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللا مسؤولة.

وأضاف بلحيمر: "الغريب في الأمر هو ان تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة، الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم".

وتابع الوزير الجزائري قائلا "هذه المنظمات لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت أو ذاتية، ونادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة، ومن بينها المساعدات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 و التي وصل عددها اليوم إلى 162 صحيفة يومية عامة ومتخصصة و60 جريدة أسبوعية عامة ومتخصصة و96 صحيفة ومجلة شهرية باللغتين العربية والفرنسية و116 صحيفة مؤسساتية، باجمالي عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات والتواريخ".

وأشار بلحيمر، إلى أنه منذ ذلك التاريخ والمساعدات تمنح في شكل إعانة محفزة في مجال الطباعة علما أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 % بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دينار وهو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان.

وأوضح زير الاتصال الجزائري، "بعض المنظمات غير الحكومية مثل منظمة (مراسلون بلا حدود) الفرنسية لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة بمختلف أشكاله، مع أن هذه المهنة التي يعمل بها 8000 صحفي لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم، لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط".

وقال بلحيمر: "يتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة، ومع أنهم في الواقع ينشطون ويحترفون زرع الفتنة، ويسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها منظمة (مراسلون بلا حدود) بلا هوادة".