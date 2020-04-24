رامز جلال ينشر برومو برنامجه الجديد.. الله المستعان

نشر الفنان رامز جلال برومو كاملا لتتر برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" والذي سيتم إذاعته على فضائية "MBC مصر".

بسم الله ماشاء الله والله المستعان

تتر #رامز_مجنون_رسمي كامل حصريا على MBC مصر#رمضان_مبارك #رمضان_كريم pic.twitter.com/FpgZbh8L5O — Ramez Galal (@ramezgalal) April 23, 2020

وكتب "جلال" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر": "بسم الله ما شاء الله والله المستعان، تتر كامل حصريا على MBC مصر".