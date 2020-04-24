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رامز جلال ينشر برومو برنامجه الجديد.. الله المستعان

كتب:

محمد متولي
01:12 ص | الجمعة 24 أبريل 2020
الفنان رامز جلال

الفنان رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال برومو كاملا لتتر برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" والذي سيتم إذاعته على فضائية "MBC مصر".

وكتب "جلال" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر": "بسم الله ما شاء الله والله المستعان، تتر كامل حصريا على MBC مصر".