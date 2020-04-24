الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية يرد على المسلماني: نهتم بالأبحاث

رد الدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، على انتقاد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني للجامعة لعدم تقديمها للأبحاث العلمية واكتفائها بالعلوم الإنسانية.

المسلماني ينتقد الجامعة الأمريكية: لم تنشئ وحدة بحثية بمصر منذ 100 عام

وأكد عبدالرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجامعة تقوم بدورها في الخدمات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنشر المعرفة بالتعليم وأنها كانت مهتمة بنشر المعرفة وإعداد خريجين جدد للمجتمع.

وأشاد عبدالرحمن بخريجي الجامعة، ضاربًا المثل بالإعلامي رامي رضوان أحد خريجي الجامعة مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت تتحول للبحث العلمي والعلوم الإنسانية والكيمياء والفيزياء والهندسة.

ودعا رضوان لزيارة الجامعة بعد انتهاء أزمة كورونا للاطلاع على آخر الأبحاث التي قدمها علماء وباحثو الجامعة.

وتحدث عبدالرحمن عن جهود الجامعة في مواجهة الفيروس، مضيفًا أنهم أرسلوا رسائل للباحثين والأساتذة وتطلب منهم أفكارا بحثية، لافتًا إلى أنهم أرسلوا 26 مقترحا واختاروا منها 10 مقترحات بحثية وأن الجامعة ستمول هذه المقترحات البحثية من ميزانيتها الخاصة.

وأكد عبدالرحمن أن طلاب وباحثي الجامعة يقومون بعمل أبحاث حول ابتكار أنواع جديدة من الماسكات الطبية، لافتًا إلى أن الجامعة مولت مشروعا بحثيا قيمته 30 مليون دولار للوصول لكواشف الفيروسات خاصة فيروس سي وأن ذلك بالتعاون مع جامعات حكومية مصرية مثل الإسكندرية وعين شمس.

وأشار المدير الأكاديمي للجامعة إلى أنها غير هادفة للربح وأن الطلب يدفع مصروفات تمثل 70% فقط من تكلفة الدراسة، لافتًا إلى أن الفرق تحصل عليه من إيرادات أبحاث الجامعة والأوقاف الخاصة بها.