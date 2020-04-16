المسلماني ينتقد الجامعة الأمريكية: لم تنشئ وحدة بحثية بمصر منذ 100 عام

انتقد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني عدم وجود كليات طبية أو بحثية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، رغم وجودها منذ أكثر من 100 عام في مصر.

وقال المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الجامعة الأمريكية في القاهرة لا تحتوي على كلية طب أو مستشفى للأبحاث أو وحدات بحثية، مشيرًا إلى أنها تعمل في العلوم النظرية وعلم النفس والاجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية فقط، ولا تقدم أي محتوى في العلوم الطبية أو البحثية.

وأكد المسلماني أن مصر لديها تراث عظيم في علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم السياسة والاقتصاد وأنها تحتاج إلى الاهتمام بالعلوم والكيمياء والطب.