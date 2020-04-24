استشاري أوبئة بمنظمة الصحة: يجب عدم الاجتماع في رمضان لعدم نشر كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن ترطيب الحلق أو عدم ترطيبه هو أمر لا يؤثر على الإصابة بـ"كورونا".

وأضاف "الخولي" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب منع وتحجيم التجمعات الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان أو عقد العزومات السنوية التي عهدها البعض، موضحا أن ذلك من شأنه مزيدا من الأمراض ومنها فيروس كورونا.

وأكد أنه من المهم اتباع كل التعاليم والإجراءات الاحترازية التي أقرتها مصر لمنع انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة التباعد البدني والذي يعد أحدى أهم وسائل نقل فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ومن الضروري على الجميع تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة لزيادة مناعة الجسد، حيث أن الأكل غير الصحي يضعف المناعة ويجعل الشخص عرضة لأي أمراض هي أشد حدة.