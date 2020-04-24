في الحلقة الأولى من مسلسل "جمع سالم".. زينة تجرى عملية ناجحة لطفلة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "جمع سالم"، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، والذي تجسد فيه شخصية "الدكتورة مريم"، إجراءها عملية ناجحة لطفلة كانت في حالة سيئة، رغم تحذير الدكتور المساعد لها على أن الوقت الذي استغرقته زيادة عن اللازم بالنسبة لطفلة صغيرة، وتنتهي بالفعل بنجاح العملية، وأعربت عن سعادتها بنجاح العملية لوالدتها التي تجسده الفنانة دلال عبد العزيز، وذهبت بعد ذلك للاحتفال بليلة رأس السنة مع أصدقائها.

كذلك قام أحد اللصوص يدعى "يونس"، والذي جسد دوره الفنان محمد شاهين بالذهاب الى سرقة منزل وقاموا بسرقة الكثير من الفضيات، وذلك بمشاركة شقيقة أحمد سلطان، ووالدهم رئيس العصابة أحمد صيام، أما الفنان ميدو عادل ظهر بدور "يوسف" رجل دين ووالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

بينما ظهرت الفنانة ريم البارودي والتي تشارك خلال المسلسل كضيفة شرف، مجسدة دور فتاة من طبقة عالية تدعى "كريمة"، فكان مشهدها بالحلقة الأولى بقضائها ليلة رأس السنة الجديدة مع خطيبها، وصديقتهم ملك قورة وفي نفس الحفل تواجدت زينة والتي جمعها موقف مع زوج "البارودي" الذي تصادم معها أثناء دخولها وتبادلت بينهم نظرات الإعجاب دون معرفتها بأنه شخص مرتبط.