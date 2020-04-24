صور.. فوانيس وزينة في أول أيام رمضان بـ"عزل كفرالزيات"

شهد مستشفى كفر الزيات للعزل الصحي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، أجواء رمضانية بحلول شهر رمضان وتركيب زينة رمضان في أروقة المستشفى، وتوزيع فوانيس على الأطفال والغناء لهم بأغاني شهر رمضان المبارك.

وكشفت مصادر طبية في المستشفى، أنه مع الساعات الأولى من بدء الشهر المبارك وحرصت إدارة المستشفى مع الطاقم الطبي به، على تعليق الزينة والفوانيس في طرقات المستشفى، وذلك بهدف رسم البهجة والسرور على وجوه المرضى المصابين بفيروس كورونا، والمساهمة في دعم الحالة النفسية لهم.

وكشفت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الطاقم الطبي حرص على شراء فوانيس للأطفال الذين يعالجون في المستشفى وقيام أفراد الطاقم الطبي بتوزيعها على الأطفال مع ترديد الأغاني الخاصة بالشهر الكريم، ومنها " حالو .. ياحالو " في محاولة للترفيه والتخفيف عنهم وتقديم بعض الفوانيس ولعب الاطفال عليهم تزامنا مع شهر رمضان الكريم.