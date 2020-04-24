"الزراعة": إنتاج 1.4 مليون طن لحوم ودواجن سنويا لسد احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على توفير أهم السلع والخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان، لافتاً إلى أننا نعمل حالياً في موسم حصاد القمح والذي يعد من المحاصيل المهمة والاستراتيجية في مصر وتم زراعة هذا العام 3 ملايين و402 ألف فدان وسوف تحقق ناتجا لا يقل عن 9 ملايين طن ويوجد جهد كبير وزيادة عن العام الماضي حوالي 200 ألف فدان.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة حريصة أيضاً على الوصول للطاقة الإنتاجية القصوي داخل كل القطاعات الإنتاجية الموجودة داخل وزارة الزراعة والفكرة منها التعظيم والتزويد من المعروض والمتاح للمواطنين، وأن زيادة المعروض يقابلها إنخفاض في الطلب ويقابلها إنخفاض وإستقرار في الأسعار وهو ما يؤدي إلى أن تكون حالة الإستقرار في السوق تكون ملحوظة.

وتابع، أن وزارة التموين تقوم بدور كبير في تنظيم عملية الأسواق وهو شئ هام جداً، بالإضافة لوجود زيادة في الأنتاج بالنسبة للإنتاج الداجني والحيواني ووجود مجموعة كبيرة من المشاريع لتوفير البروتين للمواطنين وسوف يكون هناك يومياً إنتاج ما لا يقل عن 4 مليون طائر، وأن الإنتاج السنوي يصل إلى 1.4 مليون طن من اللحوم والدواجن ويكفي احتياجات المواطنين.

واستكمل، أن التخفيضات تصل من 20 إلى 25% وهو المتوسط العام لكن هناك بعض الأشياء تزيد فيها نسبة الخصومات وذلك لعمل تعاقدات مباشرة مع صغار المزارعين وبالتالي تقليل الحلقات الوسيطة وزيادة ربحية صغار المزارعين والتكلفة على المستهلك.