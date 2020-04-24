نصائح مهمة لتجنب أعطال السيارة خلال درجات الحرارة المرتفعة

مع انتهاء وقت الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، هناك العديد من النصائح التي يجب مراعاتها عند التحرك بالسيارة، والتي تتأثر أجزاؤها بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة.

وخلال السطور التاية أبرز النصائح التي يجب مراعاتها للحفاظ على السيارة وقت الصيف، ومنها:

-أولا يجب مراعاة مكان ركن السيارة، واختيار المكان المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس لتجنب المشكلات التي تنتج عنها.

-أحد أنظمة التبريد الموجودة داخل السيارة، والذي يعمل على تبريد المحرك، لذا يجب متابعة سائل التبريد "الردياتير" وفحصه باستمرار، لتفادي سخونة المحرك.

- اختيار زيت المحرك ذو الكثافة واللزوجة العالية، حيث إنه يعمل على تخفيف حالة الاحتكاك بين أجزاء المحرك وبعضها، بالإضافة إلى خفض درجة حرارة المحرك.

-العمل على فحص غاز الفريون داخل تكيف السيارة بشكل دورى، وشحنة إن لزم اللأمر.

-فحص فلاتر السيارة، والتأكد من جودة أدائها بكفاءة عالية سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، وتغيير التالف منها.

-خلال فصل الصيف يفضل عدم ملء خزان الوقود بالكامل، وترك مسافة لتحرك الوقود، حيث إن الوقود يتمدد بفعل درجات الحرارة المرتفعة، ما يؤدي إلى زيادة كميته عن حجم الخزان، وتسربه إلى الخارج، مما ينتج عنه حدوث حريق بالسيارة.

-يجب تنظيف بطارية السيارة، وأيضًا الكبلات المتصلة بها، وعمل الصيانة الدورية لها وفحصها باستمرار، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من التفاعل الكيميائي في البطارية، ما يجعلها عرضة للتلف السريع، وبالتالي يقلل من عمرها بشكل كبير.