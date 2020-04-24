عميد علوم القاهرة يعلن تفاصيل الضوابط اللازمة لتقديم الأبحاث الطلابية

أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، الضوابط الخاصة بتقديم الأبحاث الخاصة بطلاب سنوات النقل بالكلية، وذلك طبقا لقرارات الجامعة والمنبثقة من قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وناقش المناوي، أثناء اجتماعه باللجنة العليا للأمتحانات، أبرز الضوابط المنظمة والتى منها تكليف منسق كل مقرر دراسي، من أعضاء هيئة التدريس، لجميع فرق النقل الدراسية بتحديد موضوع بحثي أو أكثر يختار من بينها الطلاب ويمكن ان يكون البحث المطلوب على شكل مقالة بحثية او مشروع بحثي أو بحث مرجعي أو أي شكل من أشكال البحث.

وأضاف المناوي أنه يتم رفع موضوعات الأبحاث لكل مادة دراسية، بعد اعتمادها من مجالس الأقسام العلمية، على صفحة الطالب الشخصية بالموقع الاليكتروني للكلية، بحد أقصى 5 مايو 2020، كما يتم تكليف لجنة شئون الطلاب بالكلية ومنسقي شئون التعليم والطلاب بالاقسام العلمية المختلفة للرد على جميع استفسارات الطلاب والعمل على تذليل كافة الصعاب وحل كافة المشكلات التقنية.

كما ذكر المناوي أن الطالب يقوم بعمل البحث منفردا ويقوم برفعه اليكترونيا pdf بحد أقصى 10 ميجابايت من خلال إرفاقه بكود المقرر بصفحة الطالب الشخصية على موقع الكلية بدءا من 31 مايو 2020، كما يتم تكليف الكنترول المركزي للكلية بإرسال كافة الأبحاث المقدمة للطلاب لمنسق كل مقرر دراسي والذي بدوره يقوم بتوزيع الأبحاث على كافة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس المقرر لتقيمها (راسب او ناجح) وفقا لاليات تقييم محددة، حيث يقوم منسق المقرر بعمل لقاء عن بعد من خلال استخدام منصات إليكترونية بينه وبين طلاب المقرر لتعريف طلابه بأبرز آليات التقييم، كما يتم توجيه الطلاب بابرز المراجع الاليكترونية التي يتم استخدامها سواء من مصادر بنك المعرفة المصري او مصادر مفتوحة أخرى، حيث تستبعد الأبحاث المطابقة من مرحلة التقييم ويعتبر صاحبها راسب ويجوز له التقدم مرة ثانيه، طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وذكر المناوي أنه يجب على كل منسق مقرر دراسي بتسليم كشف بأسماء الطلاب والأبحاث التي تم تقيمها ونتيجة التقييم الي الكنترول المختص وذلك بعد اعتماده من منسق المقرر ورئيس مجلس القسم المختص حيث يقوم الكنترول المركزي بمراجعه رصد النتائج المقدمة واعتمادها، وأضاف المناوي أن طلاب المستوى الرابع بغض النظر عن كود المقرر يتم التجهيز لإعداد جدول الاختبارات النظرية والعملية، بالإضافة إلى استكمال كافة التقييمات العملية للمقررات الدراسية العملية والاجزاء العملية للمقررات المختلفة لجميع فرق النقل بالكلية، وذلك عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

وتابع المناوي، أن الكلية حريصة على تنفيذ خطة التعلم عن بعد ورفع كافة المحاضرات الدراسية حتى 30 إبريل 2020، والمنبثقة من خطة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لضمان فاعلية وجودة تقديم العملية التعليمية أثناء فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المناوي أن الكلية حريصة على الاستفادة القصوى من البنية التحتية التكنولوجية وكذلك التطبيقات التكنولوجية المختلفة منها منصات إليكترونية متخصصة للتواصل الفعال بين الطلاب واساتذة الكلية وشرح المحاضرات لبعض المواد الدراسية.

وأشار المناوي أنه يتم التواصل مع الطلاب للعمل على حل جميع المشاكل التقنية التي تواجهم خلال تلقى المحاضرات، كما تم طرح استبانتين لقياس مدى رضا الطلاب والأساتذة، كلا عن حدة، عن التعلم الاليكتروني وما هي أوجه التحسين والتعزيز لضمان تقديم عملية تعليمية متميزة.

كما أضاف المناوي أن الكلية قامت بتدشين حملة تعليم أساسيات البحث العلمي للطلاب، من خلال لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي باتحاد الطلاب، حيث يتم تدريب الطلاب على أساسيات البحث العلمي وكيفية كتابة ورقة بحثية وتدريب الطلاب على الإبداع والإبتكار، وأشاد المناوي بأداء طلاب الكلية حيث يشارك بعض الطلاب في تنفيذ بعض المشروعات البحثية الممولة وكذلك بعض الطلاب لديهم نشر علمي في دوريات علمية محكمة دوليا.