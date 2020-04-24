أمطار متوسطة على مدن ومراكز البحيرة

شهدت العديد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة على بعض المناطق، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالتزامن مع أول سحور لشهر رمضان، وتأثرت حركة الصيد والملاحة ببوغازي رشيد والمعدية وبحيرة إدكو، ولم تشهد الشوارع الرئيسية أى تجمع للمياه نتيجة سقوط الأمطار.

وتعرضت مدن "إدكو، رشيد، كفر الدوار، شبراخيت، أبو المطامير، دمنهور، أبو حمص" إلى سقوط أمطار فى بعض المناطق، فيما شهدت باقي المناطق أمطارا خفيفة، وصاحبت الأمطار رياح شديدة ومتوسطة فى بعض المناطق.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، للتعامل مع الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.