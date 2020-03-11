الأرصاد: أمطار متوسطة صباح الغد وتزداد غزارتها على مدار اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الإحساس ببرودة الطقس غدا يرتفع مع نشاط الرياح، مشددة على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تخفيف الملابس هذه الفترة.

هدوء أحوال الطقس نسبيا مع ظهر يوم السبت

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ طقس اليوم شهد رياح وأمطار خفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق، مشيرة إلى أنّه بداية من صباح الغد تبدأ الأمطار متوسطة الشدة وتبدأ غزارتها في الازدياد ظهرا على معظم الأنحاء، وتبدأ السيول في التكون بنهاية يوم الخميس على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

واستطردت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ من مساء اليوم وفجر الخميس، وتزيد مع الوقت وتستمر حتى الجمعة، على أن تبدأ أحوال الطقس في الهدوء نسبيا مع ظهر السبت.