الشرطة تنهي تجمعا أمام منزل مسن بعد اتهامه بهتك عرض طفل بالشرقية

تمكنت قوة من شرطة مركز الزقازيق، مساء أمس، من إقناع عدد كبير من أهالي قرية ميت أبو عربي التابعة للمركز من إنهاء تجمهرهم أمام منزل "مسن" عقب تجمعهم؛ للمطالبة برحيله لاتهامه بهتك عرض طفل معاق ذهنيا.

واستجاب الأهالي لرجال الشرطة، عقب مالطبتهم بالالتزام واتباع الطرق القانوينة، وانتظار نتائج التحقيقات في الواقعة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، وأولها التباعد الاجتماعي وعدم التجمع.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا باتهام "ع.م" 60 عاما، على المعاش، بهتك عرض طفل 8 سنوات معاق ذهنيا، وانتقلت قوة من الشرطة وألقت القبض على المتهم، فيما قررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيق، وعرض الطفل على الطب الشرعب لبيان ما به من إصابات.

وتجمع الأهالي أمام منزل المتهم، مطالبين برحيله من القرية مهددين بإشعال النيران في المنزل، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الموقف.