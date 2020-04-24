محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تسجيل 28 إصابة بكورونا في 3 مصانع بالعاشر

أرجع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة، إلى وجود عدة مناطق صناعية، ما يترتب عليها الاختلاط بين العمال من محافظات كثيرة.

وقال المحافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه قام بزيارة مدينة العاشر من رمضان للاطمئنان على العمال، قائلًا "نحرص في المحافظة على تأمين العاملين وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التأثير على العمل في المصانع، ولكن بالحفاظ على صحة العمال وتوفير الإجراءات الاحترازية".

وأضاف أن عددًا من الاصابات ظهرت في بعض المصانع، وتم الاطمئنان على الجميع، وتم أخذ إجراءات التعقيم والاطمئنان على سلامة العمال، حيث يتم الغلق 48 ساعة للتعقيم، وهناك البعض في العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع أن 3 مصانع ظهرت بها إصابات، الأول لم يتاثر لوجود حالة واحدة، والثاني به 22 إصابة، والثالث 5 إصابات، ولكن تم الاطمئنان على كافة المخالطين وتم الاتفاق مع المصنع الذي ظهرت به الأعداد الكبيرة على تقليل تواجد العمال.