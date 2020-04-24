نقل رفات الشيخ الصرفي في السويس بعد انهيار المقام

نقل مسؤولو الجهاز التنفيذي بمحافظة السويس، رفات ومقام الشيخ حسين الصرفي إلى مكان آخر تنفيذا لقرار المحافظ، بعد تعرض مبنى مقام إلى الانهيار بسبب هبوط أرضي.

كان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، قرر تشكيل لجنة من مديرية الصحة والأوقاف وحي السويس؛ لنقل رفات الشيخ حسين الصرفي من داخل منطقة الكسارة السكنية.

ونقل مسؤولو حي السويس والأوقاف والصحة الرفات، عن طريق سيارة إسعاف.

وأكدت أمل أحمد إبراهيم رئيس حي السويس، نقل مقام الشيخ بسبب حدوث هبوط أرضي وانهيار بالسقف والجدران، ما يشكل خطورة على العقارات المجاورة والمارة.