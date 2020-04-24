كوريا الجنوبية تؤكد عدم تسجيل وفيات بكورونا منذ منتصف مارس الماضي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ 16 مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد بقي في حدود 10 أشخاص لليوم السادس على التوالي، ولم تحدث حالة وفاة من الفيروس لأول مرة منذ 39 يوما.

وصرحت قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية اليوم بأن عدد المصابين الجدد بالفيروس حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بعدد 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و708 أشخاص.وبلغ إجمالي حالات الوفيات المسجلة حتى الآن 240 حالة، بينما تعافت 90 حالة أمس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8 آلاف و501 حالة، فيما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بعدد 84 شخصا ليبلغ الإجمالي 1967 شخصا.