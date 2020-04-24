انتظام حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة في مترو الأنفاق

قال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد تجهيز 10 قطارات إضافية سيجرى الدفع بها في أوقات الذروة، وتحديدًا قبل الإفطار وتطبيق ساعات حظر التجوال؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أن جميع الإجراءات الاحترازية يجرى العمل بها في كل المحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، إضافة إلى توزيع كمامات طبية مجانا عليهم.

وأوضح أن العمل خلال شهر رمضان المعظم سيبدأ من السادسة صباحا، وحتى التاسعة مساءً، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا.