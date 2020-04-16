عاجل.. مدبولي: إيقاف مترو الأنفاق والسكك الحديدية يوم شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن توجه الحكومة يوم الاثنين المقبل في شم النسيم هو الإجراءات المتشددة، وسيكون يوم شم النسيم له نفس جراءات الجمعة والسبت وغلق كامل للمحال التجارية والمولات.

كما أعلن أنه سيتم غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل لغلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام وأتوبسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ.