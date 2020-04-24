"عزل قها" تودع طاقم طبي وتستقبل آخر جديد في مهمة مواجهة كورونا

ودع الطاقم الطبي بمستشفى العزل بقها، والمكون من 108 طبيب وأعضاء تمريض وإدارة وعمال، مقر عملهم دون أي إصابات بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج تحاليل جميع العاملين سلبية، وتم إخلاء الطاقم الحالي بالمستشفي بعد أداء مهمتهم على مدار 14 يوما متصلة، وتسلم مهام العمل منهم طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما.

ونظمت المستشفى حفلا تكريم للطاقم الطبي المغادر حيث جرى توزيع شهادات التقدير عليهم وتوجية الشكر لهم على جهودهم في مواجهة الفيروس والالتزام بمكافحة العدوى.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة مدير الفريق الطبي ونائب مدير المستشفى إن المستشفى تتقدم بالشكر والتقدير لكل أفراد الفريق الطبي المغادر على ما قدموه من جهد وإنجاز كبير خلال الأسبوعين الماضيين في مواجهة هذا الوباء.وهنئت "حتاته" الفريق بسلامتهم وظهور نتائج تحاليل العينة الأولى لكل أفراد الفريق الطبي وكانت سلبية للجميع، ووجهت الشكر على اهتمامهم بمكافحة العدوى والمحافظة على سلامة الفريق مع تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

ووجهت الشكر إلي مديرية الصحة بالقليوبية على تقديمها كل سبل الدعم الممكن، وتوفير كافة المستلزمات والواقيات للأطقم الطبية، مشيرة إلى أن فريق يسلم فريق ومصر قوية بمؤسساتها وأولادها. كما وجهت المستشفى عبر صفحتها على الفيس بوك، رسالة دعم لأبطال المعمل جاء فيها شكرا لكم على تعبكم وجهدكم مع كل الحالات وكل أفراد الطاقم الطبي، عمل متميز ومنظم ومجهود ملحوظ بدون خطأ أو هفوة وتطبيق أقصى درجات مكافحة العدوى في أصعب الظروف ودوما البشريات السعيدة تأتي من عندكم.

كانت مستشفي قها للحجر الصحي احتفلت بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 86 حالة بعد خروج 9 من المتعافين وهم صلاح عبد الله علي وبدوي عواد بدوي وأسامة مصطفي حسن وأحمد سميح بشار ومصطفي محمد جبريل وعزة محمد إبراهيم وزينب عبد السلام ومحمد عبد الغني ومروة طلعت.

وحرص طاقم التمريض وهم نجلاء زكريا رئيسة التمريض بالمستشفى، والممرضات ونجلاء عبد الفتاح وفاطمة عبد المعطي ومنى علي ورضا عرفات رئيس قسم الصيانة والأجهزة الطبية علي توديع المتعافين متمنين لهم كامل الشفاء . من جانبه، أكد الدكتور يحي زكريا رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفي وأحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 86 حالة من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى، توفي منهم 3 حالات.