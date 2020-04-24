بين تقليص وتمديد الحظر.. أبرز قرارات الدول الإسلامية في شهر رمضان

بدأ شهر رمضان اليوم، في العديد من دول العالم، وسط ظروف استثنائية، جعلت الدول الإسلامية تضطر لتعديل بعض الإجراءات الطارئة المتخذة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، سواء فيما يخص مواعيد حظر التجوال أو التعامل مع الأزمة، وهو ما سارعت العديد من الدول في إعلانه بالفعل خلال اليومين الماضيين، ومنها مصر.

مصر تقلص ساعات الحظر

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الخميس، إن الحكومة ستبقي على حظر التجول الليلي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لكن ستقلصه ساعة واحدة حيث يبدأ الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة مساء، ويستمر حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان، مع تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر إلى جانب السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.

الجزائر تخفف إجراءات الحجر الصحي

قررت الحكومة الجزائرية تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الجمعة الأول من شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، أمس، إنه "تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة صباحا في 9 ولايات، منها الجزائر العاصمة، بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا.

ولم يطرأ تغيير على إجراءات العزل في بقية الولايات، حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن "يتوخوا الحذر"، قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقائها سيتوقف على تطور الموقف.

تونس تخفف حظر التجول مع قدوم شهر رمضان

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح، خلال كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الحظر سيصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا، عوضا عن السادسة مساءً إلى السادسة صباحا.

وقال الرئيس التونسي، إنه سيكون هناك تخفيف من حظر التجوال والحجر الصحي العام طالما هناك انضباط من المواطنين، وكلما تقلصت أعداد الإصابات وتراجعت أرقام الوفيات وتحسن الوضع الوبائي.

وأضاف "مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على الحياة وعلى الأنفس. ولذلك فإن الحفاظ على النفس وعلى الصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة، ولا يجب الاستماع سوى إلى المختصين الصادقين".

تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني بالإمارات

قررت الإمارات، الخميس، تعديل برنامج التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصبح من الساعة 10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان. وسيستمر السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك السماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات الشوكولاته بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وشددت وزراة الصحة الإماراتية وهيئة الطوارئ والأزمات، على ضرورة تقييد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "مترين" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

الداخلية السعودية تعدل أوقات مواعيد التنقل في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تغيير مواعيد التنقل داخل المدن خلال شهر رمضان ليصبح من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا، السماح بالتجول سيكون في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، أمس الأول، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين. وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه بموافقة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقرر "إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

وقررت الداخلية السعودية، الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

تمديد الحجر الصحي في المغرب

المغرب شهدت تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا، نظرا لما تشهده من تسجيل أعداد جديدة من الإصابات وارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات والوفيات من جراء كورونا.

نصائح من منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحية العالمية أصدرت بيانا تضمن إرشادات للسلامة خلال شهر رمضان، حيث يبقى قانون التباعد الاجتماعي واحدا من الأساسيات في هذه الفترة مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحددت المنظمة الدولية مجموعة من التعليمات التي لا بد من الالتزام بها من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الذي بدأ في أغلبية الدول اليوم الجمعة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات للنظر بجدية في مسألة إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية وتعويضها بالبدائل الافتراضية، وذلك تماشيا مع مستوى الخطر، الذي على الحكومات تقييمه.

وبينما أكدت المنظمة على التزام الجميع بقانون التباعد الاجتماعي، حثت أيضا على منع التجمعات في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية، مثل جلسات الإفطار الجماعية والولائم.

وشددت المنظمة على ضرورة بقاء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في منازلهم، على اعتبار أنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالوباء.

وأكدت على أهمية النظافة الشخصية وعمليات التعقيم، مع التشديد على تقديم نصائح مرئية مضاعفة تتعلق بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان.

وعن أعمال البر والزكاة، فيجب القيام بها في إطار تدابير مشددة من التباعد الجسدي والتعقيم.

وأكدت المنظمة على عدم وجود ما يمنع صيام الأصحاء، فيما دعا البيان المرضى المصابين للتشاور مع أطبائهم بهذا الخصوص. وضرورة اعتناء الجميع بالصحة النفسية، فلا بد من طمأنة الأشخاص بأنه لا يزال بإمكانهم ممارسة طقوسهم واستقبال شهرهم الفضيل.