سلطنة عمان تسجل تراجعا في معدل الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل وفاة واحدة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا ملموسا وتحت مستوى الـ100 إصابة الذي كان على مدار اليومين الماضيين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجاء في بيان وزراة الصحة، جرى تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1790، كما جرى تسجيل حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات 9.

وأعلنت الوزارة، مساء الخميس، عن حالة فاة جديدة جراء الفيروس، مقيم ويبلغ من العمر 57 عاما، وتعد هذه تاسع وفاة تسجل في السلطنة.

وتمثل أرقام اليوم في السلطنة انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات أمس الخميس، عندما سجلت في البلاد 102 إصابات بالعدوى، سبقتها 106 يوم الأربعاء.