عاصفة رملية شديدة تضرب مدينة رأس سدر

شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ وهبوب عاصفة رملية شديدة .

وقال المحاسب على حماده، رئيس مدينة رأس سدر إن المدينة تعرضت لحالة من الطقس السيئ مع هبوب عاصفة رملية شديدة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات .

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور للدفع بارتكازات مرورية للحد من سرعة السيارات على الطريق الدولي ووضع إرشادات تحذيرية للحد من الحوادث.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانوا من مرض الربو وضيق التنفس، بعدم الخروج من المنازل، كما أهاب بجميع المسافرين وقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والسير بالطريق الدولي.