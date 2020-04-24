حجر المدينة الجامعية بالمنصورة يحتفل بشفاء 24 من كورونا بينهم طفلين توأم

احتفل 24 من المتعافين من فيروس كورونا مع أعضاء الطاقم الطبي في المدينة الجامعية بالمنصورة، اليوم، بنتائج تحاليلهم السلبية من الفيروس، ومغادرتهم الحجر الصحي لكي يقضوا أول أيام شهر رمضان المبارك وسط أسرهم.

والتقط الأطباء والطاقم الطبي الصور التذكارية والسيلفي مع أصغر توأم أصيب بالفيروس، ومع عموم المتعافين. وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، في تصريح صحفي، إنه تقرر خروج 24 حاله من المدينة الجامعية بالمنصورة، بعد ظهور نتائجهم سلبية من فيروس كورونا للمرة الثانية.

وأثنى "مكي" على أجواء البهجة والسعادة التي تملأ الحجر الصحي مع ظوهر سلبية الحالات، مؤكد أن صحة الدقهليه ورجال الجيش الأبيض يواصلون جهودهم المتميزة فى سبيل علاج مرضى كورونا، مشيرا إلى سلبية التحاليل لـ 24 حالة للمرة الثانية، وبعد عمل باقي الفحوصات والأشعات تبين شفائهم التام وخروجهم مع نسمات صباح هذا اليوم، الجمعة الأولى من رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن باقى الحالات بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعا.وأهاب بالمواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وبالالتزام في المنزل لما رصدناه من ازدحام فى الشوارع والأسواق والمولات مما يعرض المواطنين للإصابة.